Эксперты не исключают роста инфляции в России до 20%

Бывший министр финансов пояснил, что все нарастающие санкции могут привести Россию к экономическому коллапсу, если правительство страны продолжит проводить такую внешнюю политику. По его словам, Российской Федерации в данной ситуации не стоит рассчитывать на помощь Китая, так как КНР защищает в первую очередь свои интересы и максимум, чего от него можно ожидать - приобретения российской продукции по бросовым ценам, если вдруг РФ закроют доступ к европейскому сырьевому рынку. Нечаев отметил, что сейчас Китай не покупает нефть у России, ожидая развития событий на фоне спецоперации ВС РФ на Украине и удешевления стоимости сырья.