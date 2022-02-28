Эксперты не исключают роста инфляции в России до 20%

Posted 28 февраля 2022,, 19:19
Published 28 февраля 2022,, 19:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Нечаев пояснил, что на сегодняшний день главной проблемой является резкое изменение курса валют. Он отметил, что от этого напрямую зависит уровень инфляции, пишет NEWS.ru.
Бывший министр финансов пояснил, что все нарастающие санкции могут привести Россию к экономическому коллапсу, если правительство страны продолжит проводить такую внешнюю политику. По его словам, Российской Федерации в данной ситуации не стоит рассчитывать на помощь Китая, так как КНР защищает в первую очередь свои интересы и максимум, чего от него можно ожидать - приобретения российской продукции по бросовым ценам, если вдруг РФ закроют доступ к европейскому сырьевому рынку. Нечаев отметил, что сейчас Китай не покупает нефть у России, ожидая развития событий на фоне спецоперации ВС РФ на Украине и удешевления стоимости сырья.
Эксперт прокомментировал и информацию о возможном повышении Центробанком РФ ключевой ставки до 20 процентов, в связи с чем жителям России придется забыть о кредитах и ипотеке. Однако он отметил, что на фоне роста стоимости кредитования могут увеличиться и ставки по банковским депозитам.
Отмечается, что утром 28 февраля российский рубль еще больше подешевел по отношению к евро (от 127 рублей) и доллару (от 113,5 рублей). Однако эксперты полагают, что на таком уровне стоимость доллара останется недолго, благодаря запрету на покупку ценных бумаг иностранцами. По словам аналитика компании “Золотой монетный двор” Дмитрия Голубовского, сейчас не стоит особенно беспокоиться за судьбу рубля, но в в течение ближайших десятилетий ситуация может ухудшиться.