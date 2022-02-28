Безопасные остановки в Тюмени — миф или правда

В Тюмени очень много остановок находятся в незащищённом состоянии. На одной из них, расположенной по улице Максима Горького, машины могут спокойно наехать на прохожих, нанеся различные травмы.
29 января на улице Мельникайте водитель автомобиля марки «Лады Приора» совершил наезд на автобусную остановку. Остановочный пункт разложился как карточный домик. Он сбил трёх человек, которые попали в больницу. Мужчину, подозреваемого с совершении аварии, до сих пор ищут.
Вопрос о безопасных остановках для общественного транспорта интересует многих людей, но что об этом думают эксперты?
По мнению руководителя тюменского отделения «Городских проектов» Аркадия Каюгина, «безопасными должны быть не остановки, а улицы».
«Можно, конечно, остановки делать из бетонных плит, но это из серии стрельбы из пушки по воробьям»Аркадий Каюгин, руководитель тюменского отделения «Городских проектов»
Каюгин подчеркнул, что улицы города должны быть спроектированы таким образом, чтобы у человека не было возможности разогнаться на автомобиле свыше разрешённых 60 км/ч.
Трагедия, связанная с безопасностью пассажиров, произошла в Москве в 2017 году. Тогда автобус въехал в подземный пешеходный переход. В инциденте погибли четыре человека.
После произошедшей трагедии около подземных переходов стали устанавливать бетонные блоки, чтобы предотвратить возможные происшествия.
Редакция «Нашего города» направила запрос в Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, чтобы выяснить, какие шаги могут быть приняты представителями власти Тюмени.
В Департаменте отметили, что ежегодно на улично-дорожной сети города Тюмени для комфортного и безопасного пользования общественным транспортом обустраивается около 30 остановочных пунктов. Устраиваются заездные карманы, площадки ожидания транспорта, устанавливаются павильоны.
Отмечается, что финансирование работ по обустройству автобусной остановки «Максима Горького», в том числе с устройством звездного кармана бюджетом текущего года не предусмотрено.
Выполнение строительно-монтажных работ, по вышеуказанному объекту, будет планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования дорожной деятельности города Тюмени.Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
В ответе отмечают, что в целях предотвращения и недопущения возникновения дорожно-транспортных осложнений на вышеуказанном остановочном пункте Департаментом будет предусмотрено в летний период текущего года устройства дополнительных технических средств регулирования, а именно столбики сигнальные дорожные, исключающие противоречия при визуализации границ проезжей части и тротуара.