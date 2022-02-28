Александр Моор посетил новый творческий центр «Максимум» в Тюмени

Государственно-частное партнерство — эффективный механизм для решения задач развития социальной сферы, считает Николай Руссу. «Тюмень — творческий город. Подобные центры — именно то, что нужно сегодня нашей талантливой молодежи. Поэтому есть надежда на продолжение сотрудничества в этой сфере, тем более что губернатор поддерживает такие инициативы», — сказал он.