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Александр Моор посетил новый творческий центр «Максимум» в Тюмени

28 февраля 12:03
Фото: Правительство Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил в Тюмени творческий центр «Максимум», который совсем недавно открылся на улице Шиллера. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Некоммерческий центр культуры «Максимум» начал работу в капитально отремонтированном помещении на ул. Шиллера в январе 2022 года. С инициативой о его создании в 2018 году выступила одноименная некоммерческая организация культуры.

Проект поддержали администрация города, которую в то время возглавлял Александр Моор, а также благотворители — компания «Мостострой-11» и Сбербанк. Кроме того, помощь оказал областной комитет по делам национальностей.

Сегодня в центре реализуют свой творческий потенциал около 300 талантливых юных тюменцев. Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, управляющий Западно-Сибирским отделением ПАО Сбербанк Евгений Светлов и генеральный директор компании «Мостострой-11», депутат Тюменской областной думы Николай Руссу в сопровождении директора центра «Максимум» Ирины Бархатовой осмотрели кабинеты хореографии и вокала, студию звукозаписи, центр имиджа и концертный зал «Александр-холл», а затем обсудили перспективы дальнейшего развития центра.

«Пусть таких проектов будет больше. Мы как социально ориентированная компания, безусловно, будем стараться в них участвовать», — прокомментировал увиденное Евгений Светлов.

Государственно-частное партнерство — эффективный механизм для решения задач развития социальной сферы, считает Николай Руссу. «Тюмень — творческий город. Подобные центры — именно то, что нужно сегодня нашей талантливой молодежи. Поэтому есть надежда на продолжение сотрудничества в этой сфере, тем более что губернатор поддерживает такие инициативы», — сказал он.

По мнению Ирины Бархатовой, подобных творческих центров для детей и молодежи должно становиться больше. Особенно они будут востребованы в новых густонаселенных микрорайонах областной столицы.

Юные артисты исполнили для главы региона и других почетных гостей песню о любви. «Молодцы, ребята! Удачи!» напутствовал воспитанников и педагогов центра «Максимум» Александр Моор.

Открытие нового творческого центра способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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