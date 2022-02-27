С 27 февраля в Тюменской области ГИБДД проводит акцию «Автокресло – детям»

Чаще всего автомобилисты нарушают правила при перевозке детей родственников, соседей, друзей, которые попросили их довезти в соседний населенный пункт, при этом у водителя нет детского автокресла. Нередки случаи перевозки детей в автокреслах, не зафиксированных ремнями безопасности.