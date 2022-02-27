С 27 февраля в Тюменской области ГИБДД проводит акцию «Автокресло – детям»

Сотрудники ГИБДД проведут рейды и акции у детских образовательных учреждений по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях, а также «сплошные» проверки автомобилей, в которых перевозятся дети.
Чаще всего автомобилисты нарушают правила при перевозке детей родственников, соседей, друзей, которые попросили их довезти в соседний населенный пункт, при этом у водителя нет детского автокресла. Нередки случаи перевозки детей в автокреслах, не зафиксированных ремнями безопасности.
В этом году в трех ДТП пострадали дети, которые перевозились с нарушением ПДД, в одном случае малыш находился на переднем сиденье на руках у матери.
Накануне также стало известно, что по всему региону пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.
Отметим, что в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.