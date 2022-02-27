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С 27 февраля в Тюменской области ГИБДД проводит акцию «Автокресло – детям»

27 февраля 12:23
В Тюменской области проходит специальное мероприятие по безопасности детей-пассажиров «Автокресло – детям!», оно продлится с 27 февраля до 14 марта, передаёт пресс-служба правительства региона.

Сотрудники ГИБДД проведут рейды и акции у детских образовательных учреждений по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях, а также «сплошные» проверки автомобилей, в которых перевозятся дети.

Чаще всего автомобилисты нарушают правила при перевозке детей родственников, соседей, друзей, которые попросили их довезти в соседний населенный пункт, при этом у водителя нет детского автокресла. Нередки случаи перевозки детей в автокреслах, не зафиксированных ремнями безопасности.

В этом году в трех ДТП пострадали дети, которые перевозились с нарушением ПДД, в одном случае малыш находился на переднем сиденье на руках у матери.

Накануне также стало известно, что по всему региону пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

Отметим, что в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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