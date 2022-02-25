Отдохнуть с пользой — в «Банях Тихона»

Отдых в бане — это не только приятно, но и полезно. Особенно, если есть возможность посетить оздоровительный СПА или окунуться в ледяную купель. Для этого жителям Тюмени даже не придется выезжать за пределы города — «Бани Тихона» располагаются в районе пересечения Салаирского тракта и трассы Р-404.
Все желающие могут выбрать баню, которая подходит им больше, ведь на территории комплекса сразу 5 характерных бань — «охотничья», «богатырская», «деревенская», «забава» и «таежная». Все они топятся березовыми дровами. А пармастера подготавливают программы парения, которые придадут гостям энергии и сил.
К слову, баня «забава» рассчитана на большие компании до 12-ти человек, а в «богатырской» есть гамаки для отдыха и сенная лежанка. Тюменцы, заботящиеся об экологии, могут не переживать — все дома выполнены из экологичных материалов.
Также в банях установлены обливные ведра, которые помогут освежить тело после парилки. Эта процедура положительно сказывается на системе кровообращения, укрепляет иммунную систему, улучшает состояние кожи. Ополоснуться под ведром-водопадом рекомендуют перед окунанием в бассейн, чтобы смыть с тела масла и соли, используемые при парении.
Еще один вид отдыха на территории комплекса — банный чан. Воду в нем прогревают на открытом огне до 38-45 градусов, но можно попросить сделать её более или менее теплой. Чан стоит на улице, поэтому гости смогут не только оздоровиться, но и насладиться природой.
На территории бани «забава» оборудована мангальная зона, даже есть казан. Но и посетители других бань при желании могут арендовать мангал. Ценители собственного рецепта шашлыка имеют возможность привезти продукты с собой и приготовить их. Но в «Банях Тихона» есть и собственная кухня — накормят всех голодных.
Если есть повод, то сотрудники организуют праздник. А если повода нет, то можно посетить мероприятия от «Бань Тихона». Так, например, в декабре проходили «Женские круги» с психологом. В программу входили ароматерапия, парение, женские практики о любви к себе, очищение огнем.
Бани работают круглосуточно, любую из них можно арендовать на срок от 2 до 10 часов. Посетителям рекомендуют взять с собой полотенце, простынь, халат, тапочки, веники, душевые принадлежности, шапочку, эфирные масла. Но если что-то забыли — это не проблема, ведь все из перечисленного есть в наличии.