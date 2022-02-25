Отдохнуть с пользой — в «Банях Тихона»

Отдых в бане — это не только приятно, но и полезно. Особенно, если есть возможность посетить оздоровительный СПА или окунуться в ледяную купель. Для этого жителям Тюмени даже не придется выезжать за пределы города — «Бани Тихона» располагаются в районе пересечения Салаирского тракта и трассы Р-404.