Тюменские старшеклассники могут бесплатно обучиться финансовой грамотности

Данный проект помогает школьникам получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность живого общения с профессионалами финансового рынка, формирует принципы ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.
На уроках рассказывается о том, почему так важно быть финансово грамотным, чем хорош личный финансовый план, об инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг.
Для занятий необходим компьютер или ноутбук с доступом в интернет, наушники или колонки. Расписание уроков доступно на сайте.
Напомним, что в Тюменской области регулярно проводятся мероприятия для школьников по обучению актуальным цифровым навыкам, соревнования по направлению робототехники и инженерного творчества, которые помогают талантливым ребятам раскрыть свой потенциал и узнать больше о мире цифровых технологий и ИТ-профессий. Программы по цифровому образованию и ИТ-конкурсы проходят в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализацией которого занимается департамент информатизации Тюменской области.
Ранее тюменских школьников на «Уроке цифры» научили противостоять киберпреступникам. Полученные знания участники закрепили на интерактивной командной игре, где им предстояло вычислить настоящее сообщение от представителя банка, обозначить подозрительные моменты при звонках, которые указывают на мошенников, и выяснить, как именно можно случайно помочь преступникам.