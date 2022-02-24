Тюменские старшеклассники могут бесплатно обучиться финансовой грамотности

Напомним, что в Тюменской области регулярно проводятся мероприятия для школьников по обучению актуальным цифровым навыкам, соревнования по направлению робототехники и инженерного творчества, которые помогают талантливым ребятам раскрыть свой потенциал и узнать больше о мире цифровых технологий и ИТ-профессий. Программы по цифровому образованию и ИТ-конкурсы проходят в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализацией которого занимается департамент информатизации Тюменской области.