Сбившая в Богородске самокатчика женщина может сесть на 7 лет

Posted 24 февраля 2022,, 08:48
Published 24 февраля 2022,, 08:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», авария произошла в ноябре прошлого года. Тогда 44-летняя водитель «Форда» ехала по поселку и, поворачивая налево к дому, не уступила дорогу электросамокату.
В ДТП водитель самоката получил множественные переломы ног. В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое грозит наказанием в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до семи лет.