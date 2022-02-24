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Posted 24 февраля 2022,, 08:48

Published 24 февраля 2022,, 08:48

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Сбившая в Богородске самокатчика женщина может сесть на 7 лет

24 февраля 2022, 08:48
Прокуратура Тюменского района просит осудить женщину, сбившую на автомобиле самокатчика и получившего из-за этого тяжкий вред здоровью.

Как сообщает «КП-Тюмень», авария произошла в ноябре прошлого года. Тогда 44-летняя водитель «Форда» ехала по поселку и, поворачивая налево к дому, не уступила дорогу электросамокату.

В ДТП водитель самоката получил множественные переломы ног. В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое грозит наказанием в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до семи лет.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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