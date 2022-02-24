Экономист: Европа, скорее всего, не отключит РФ от SWIFT, так как ей это невыгодно

Posted 24 февраля 2022,, 15:59
Published 24 февраля 2022,, 15:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам эксперта, этого, скорее всего, не произойдет, так как европейским странам это самим будет невыгодно, пишет NEWS.ru.
Колганов пояснил, что отключение от SWIFT означает блокировку международных расчетов. Он рассказал, что данная угроза озвучивается уже на протяжении восьми лет, и в свое время Иран был подвергнут этой процедуре, что, впрочем, не помешало ему экономически развиваться, пусть и с некоторыми сложностями. Однако в случае с Российской Федерацией, по мнению экономиста, большинство стран Европы сами пострадают, так как если не будет операций через SWIFT, невозможно будет оплатить поставки российского газа и нефти, а также получить деньги за свои поставки, поскольку у РФ с Европой налажен достаточно серьезный товарооборот.
Андрей Колганов рассказал и о том, нужно ли гражданам России в связи с началом военной операции на Украине в спешном порядке снимать деньги с банковских счетов и обналичивать валютные сбережения. По его словам, предпосылок для того, чтобы запасаться наличными деньгами, в настоящее время нет. Даже если все под влиянием паники бросятся к банкоматам, это может привести к нехватке наличных, но - лишь временно.
Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В свою очередь Запад пригрозил вводом против Москвы жестких экономических санкций. А власти Соединенных Штатов заявили о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения “вторжения” России на Украину.