Экономист: Европа, скорее всего, не отключит РФ от SWIFT, так как ей это невыгодно

Экономист Андрей Колганов пояснил, почему не стоит опасаться отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).