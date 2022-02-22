Интернет-эквайринг — это просто: «путеводитель» для бизнесменов

Настроить услугу интернет-эквайринга — значит облегчить ведение бизнеса и получения прибыли. Клиенты заходят на сайт компании, выбирают товар и сразу же его оплачивают. Если у организации своего сайта еще нет, то вы можете создать платежную страницу — Банк «Фридом Финанс» поможет упростить процесс оплаты при различных условиях.
Очевидное преимущество эквайринга в том, что покупателям не приходится сталкиваться с трудностями при оплате — использовать наличку, которая не всегда под рукой, либо совершать онлайн-переводы с комиссиями. Удобство, безопасность и оперативность совершения платежей обеспечивает банк-эквайер.
«Фридом Финанс» как раз выступает в роли такого эквайера. За процент от каждой сделки он поможет наладить онлайн-оплату, провести интеграцию сервиса и не терять клиентов. Для подключения интернет-эквайринга необходимо всего лишь заполнить заявку и представить минимальный набор скан-копий документов, интегрировать сервис и подписать договор на обслуживание.
К слову, подключение бесплатное, ООО или ИП будут платить только процент от покупки — в среднем он составляет 2,5%. Но он может изменяться в зависимости от платежной системы или вида бизнеса. Банк «Фридом Финанс» принимает оплату банковскими картами Visa, Mastercard, МИР, а также GooglePay и ApplePay.
Вместе с этим владелец бизнеса получит доступ в личный кабинет. Через него он сможет отслеживать статус покупок, изучать детали платежей, формировать отчеты.
Даже начинающие бизнесмены и покупатели знают, что такие онлайн-платежи отличаются высоким уровнем безопасности — без разницы: на сайте, через ссылку или личную платежную страницу.
«Ввод данных карты происходит на защищенной странице сервиса. Сервис сертифицирован международным стандартом PCI DSS, осуществление покупки подтверждается одноразовым паролем в СМС сообщении (3DSecure)», уточнили специалисты Банка «Фридом Финанс».
Благодаря этим технологиям процесс обработки данных банковских карт клиентов безопасен. Им не стоит волноваться, что данные «утекут», и ими сможет воспользоваться злоумышленник.
Важно учесть, что ряд категорий бизнеса не будет обслужен из-за правил платежных систем и российского законодательства. Существуют также технические требования для интеграции сервиса. Сайт не должен располагаться на бесплатном сервере, предоставляющем услуги хостинга, а все страницы должны находиться под единым доменным именем.
На вашем сайте должна быть размещена подробная информация о продаваемом товаре или услуге, все детали, касающиеся доставки, а также вся справочная информация об интернет-магазине.
У сервиса интернет-эквайринга есть ряд преимуществ, которые важны владельцам бизнеса. Например, скорость поступления денежных средств. Если расчетный счет открыт в этом же банке, то зачисление денег производится день в день.
Открывать счет в «Фридом Финанс» для интернет-эквайринга не обязательно. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут обслуживаться и в другом банке, но в таком случае вы лишитесь приятных бонусов в виде моментального зачисления денег на счет, ежедневного дохода на остаток по счету в размере 3% годовых с капитализацией, а также услуг персонального менеджера для решения текущих вопросов.
Еще один плюс для владельцев компаний — облачная касса от партнеров банка для тех, у кого ее нет. Эта услуга бесплатна и воспользоваться ей можно по желанию. Также интернет-эквайринг от «Фридом Финанс» позволяет автоматически формировать и отправлять чеки в налоговую инспекцию и оператору фискальных данных.
Есть преимущество и в скорости подключения сервиса. Если сайт соответствует всем требованиям, то на подключение и подписание документов уйдет один рабочий день. При этом не должно быть технических сложностей с интеграцией со стороны клиента.
Важно, что Банк «Фридом Финанс» открыт для предложений клиентов. Например, если выручка организации по интернет-эквайрингу выросла по итогам квартала, то в кредитной организации готовы пересмотреть комиссию за совершенные платежи и предложить более выгодные условия.
Если вы решили начать свой бизнес в сети, но не знаете с чего начать: +7 (495) 249-11-62, 8 (800) 302-92-29 (звонок по России бесплатный).
Условия, тарифы и много другой полезной информации доступно по ссылке на сайте Банка «Фридом Финанс».
Справка о банке:
Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») основан в 1990 году. В 2015 году он вошел в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России работает более 35 офисов. Банк «Фридом Финанс» профессионально оперирует на рынке на основании универсальной лицензии, лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1143 от 16.11.2021.