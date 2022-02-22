Интернет-эквайринг — это просто: «путеводитель» для бизнесменов

Еще один плюс для владельцев компаний — облачная касса от партнеров банка для тех, у кого ее нет. Эта услуга бесплатна и воспользоваться ей можно по желанию. Также интернет-эквайринг от «Фридом Финанс» позволяет автоматически формировать и отправлять чеки в налоговую инспекцию и оператору фискальных данных.