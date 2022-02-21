Жители Тюмени смогут прямым рейсом летать в Казахстан со 2 апреля

По данным представителей перевозчика, это направление востребовано пассажирами.
«Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана»отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Ранее авиакомпания сообщила о новых рейсах Тюмень — Волгоград. Вылеты выполняются с начала февраля. На данный момент у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, ближе к лету их число вырастет на 30 %.