nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Тюмени смогут прямым рейсом летать в Казахстан со 2 апреля

21 февраля 12:28
Фото: Пресс-служба Utair
Со 2 апреля тюменцы смогут напрямую летать в Казахстан. Новый рейс из Рощино в Петропавловск анонсировала авиакомпания Utair. Стоимость билетов начинается от 3 230 рублей.

По данным представителей перевозчика, это направление востребовано пассажирами.

«Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана»отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее авиакомпания сообщила о новых рейсах Тюмень — Волгоград. Вылеты выполняются с начала февраля. На данный момент у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, ближе к лету их число вырастет на 30 %.

Материалы по теме
Вылеты самолетов Utair по маршруту Тюмень - Волгоград начнутся в февралеС 5 марта «ЮТэйр» начнёт осуществлять перелёты Тобольск — Екатеринбург
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25