Жильцы микрорайона в Тюмени подарили дворнику 31 тысячу рублей на 23 февраля

В подготовке подарка приняла участие сотня соседей, от всех насобирали чуть больше тридцати тысяч рублей. Дети нарисовали открытки, а взрослые заключили поздравительные слова в рамку. Сказали спасибо за труд и открытое сердце. «Особенному человеку — особенный подарок», — говорят девушки на видео.
«У меня на глазах никогда не выступают слезы, но мое сердце плачет»,восхитился Евгений Геннадьевич.
В посте в Instagram авторы ролика пояснили, что дворник работает в любую погоду и в выходные и всегда качественно. Маленькие жильцы двора «просто фанатеют от него», так как дворник найдет для каждого доброе слово.
«Хотим, чтобы наша управляющая компания также ценила преданных своему делу сотрудников и поддерживала их!»,написала автор.
Дворник Евгений ранее попадал в журналистские материалы. Он представился как Женя Вечный Двигатель и рассказал, что приехал из Болгарии на строительство тюменских общежитий, а в Тюмени живет больше 40 лет. Он один из 15 дворников, кто обслуживает территорию «Европейского».