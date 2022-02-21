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Жильцы микрорайона в Тюмени подарили дворнику 31 тысячу рублей на 23 февраля

21 февраля 02:00
Фото: instagram.com/lari_mon_cheri/
Жители дома № 32/1 по улице Эрвье насобирали на подарок своему дворнику дяде Жене, которого уважают и ценят за хорошую уборку и неординарный характер. Информацию об этом жильцы разместили в соцсетях.
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Тюмень

В подготовке подарка приняла участие сотня соседей, от всех насобирали чуть больше тридцати тысяч рублей. Дети нарисовали открытки, а взрослые заключили поздравительные слова в рамку. Сказали спасибо за труд и открытое сердце. «Особенному человеку — особенный подарок», — говорят девушки на видео.

«У меня на глазах никогда не выступают слезы, но мое сердце плачет»,восхитился Евгений Геннадьевич.

В посте в Instagram авторы ролика пояснили, что дворник работает в любую погоду и в выходные и всегда качественно. Маленькие жильцы двора «просто фанатеют от него», так как дворник найдет для каждого доброе слово.

«Хотим, чтобы наша управляющая компания также ценила преданных своему делу сотрудников и поддерживала их!»,написала автор.

Дворник Евгений ранее попадал в журналистские материалы. Он представился как Женя Вечный Двигатель и рассказал, что приехал из Болгарии на строительство тюменских общежитий, а в Тюмени живет больше 40 лет. Он один из 15 дворников, кто обслуживает территорию «Европейского».

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