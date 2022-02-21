Жильцы микрорайона в Тюмени подарили дворнику 31 тысячу рублей на 23 февраля

Дворник Евгений ранее попадал в журналистские материалы. Он представился как Женя Вечный Двигатель и рассказал, что приехал из Болгарии на строительство тюменских общежитий, а в Тюмени живет больше 40 лет. Он один из 15 дворников, кто обслуживает территорию «Европейского».