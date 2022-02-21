За выходные в пяти ДТП в Тюмени пострадали пятеро взрослых и двое детей

В субботу на улице Алебашевской в областном центре произошла массовая авария. Там столкнулись четыре автомобиля — «Форд», «Тойота», «Ниссан» и «Мазда». По предварительным данным, инцидент случлся по вине водителя «Форда». Он не выдержал безопасную дистанцию.
«В результате происшествия различные травмы получили водитель „Тойты“ и двое детей — 7-летняя девочка и 9-летний мальчик»,уточнили в Управлении.
Ещё одно ДТП, в котором пострадали четверо человек, произошло в областном центре на улице Мельникайте. Там молодой водитель с небольшим стажем не справился с управлением из-за скорости и влетел в металлический забор. Помимо самого 22-летнего тюменца, находящегося за рулём, пострадали ещё трое молодых пассажиров.