За выходные в пяти ДТП в Тюмени пострадали пятеро взрослых и двое детей

Ещё одно ДТП, в котором пострадали четверо человек, произошло в областном центре на улице Мельникайте. Там молодой водитель с небольшим стажем не справился с управлением из-за скорости и влетел в металлический забор. Помимо самого 22-летнего тюменца, находящегося за рулём, пострадали ещё трое молодых пассажиров.