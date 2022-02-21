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За выходные в пяти ДТП в Тюмени пострадали пятеро взрослых и двое детей

21 февраля 07:59
Фото: 1Mi
За выходные в пяти ДТП в Тюмени пострадали пятеро взрослых и двое детей
За прошедшие два дня в Тюменской области случилось пять дорожно-транспортных происшествий, в которых различные травмы получили семь человек — пятеро взрослых и двое школьников. Об этом «Нашему Городу» рассказали в пресс-службе областного Управления ГИБДД.
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Тюмень

В субботу на улице Алебашевской в областном центре произошла массовая авария. Там столкнулись четыре автомобиля — «Форд», «Тойота», «Ниссан» и «Мазда». По предварительным данным, инцидент случлся по вине водителя «Форда». Он не выдержал безопасную дистанцию.

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«В результате происшествия различные травмы получили водитель „Тойты“ и двое детей — 7-летняя девочка и 9-летний мальчик»,уточнили в Управлении.

Ещё одно ДТП, в котором пострадали четверо человек, произошло в областном центре на улице Мельникайте. Там молодой водитель с небольшим стажем не справился с управлением из-за скорости и влетел в металлический забор. Помимо самого 22-летнего тюменца, находящегося за рулём, пострадали ещё трое молодых пассажиров.

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