В Тюменской области за последний квартал выросло число безработных горожан

В департаменте труда и занятости Тюменской области сообщают, что количество безработных за последние три месяца увеличилось в полтора раза. В ноябре 2021 года 2842 человека находились в поиске работы через центр занятости. В феврале текущего года эта цифра увеличилась до 4122.

Как отмечают в ведомстве, количество тюменцев, которые обратились с целью найти работу, за последние три месяца сократилось: с 7498 до 6579 человек. Также в региональном департаменте труда и занятости сообщили, что много вакансий представлено в сферах строительства, торговли и ремонта машин, обрабатывающего производства, государственного управления и военной безопасности. Напомним, что тюменским водителям готовы платить до 150 тысяч рублей. По данным центра занятости, количество свободных мест на эту должность составляет 1834. Материалы по теме 388 тюменцев могут лишиться работы в ближайшие три месяца В Тюмени водителям готовы платить до 150 тыс рублей