В Тюменской области за последний квартал выросло число безработных горожан

Как отмечают в ведомстве, количество тюменцев, которые обратились с целью найти работу, за последние три месяца сократилось: с 7498 до 6579 человек.
Также в региональном департаменте труда и занятости сообщили, что много вакансий представлено в сферах строительства, торговли и ремонта машин, обрабатывающего производства, государственного управления и военной безопасности.
Напомним, что тюменским водителям готовы платить до 150 тысяч рублей. По данным центра занятости, количество свободных мест на эту должность составляет 1834.