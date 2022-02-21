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В Тюменской области за последний квартал выросло число безработных горожан

21 февраля 06:10
Фото: 1Mi
В департаменте труда и занятости Тюменской области сообщают, что количество безработных за последние три месяца увеличилось в полтора раза. В ноябре 2021 года 2842 человека находились в поиске работы через центр занятости. В феврале текущего года эта цифра увеличилась до 4122.

Как отмечают в ведомстве, количество тюменцев, которые обратились с целью найти работу, за последние три месяца сократилось: с 7498 до 6579 человек.

Также в региональном департаменте труда и занятости сообщили, что много вакансий представлено в сферах строительства, торговли и ремонта машин, обрабатывающего производства, государственного управления и военной безопасности.

Напомним, что тюменским водителям готовы платить до 150 тысяч рублей. По данным центра занятости, количество свободных мест на эту должность составляет 1834.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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