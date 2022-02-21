В Тюмени на Мельникайте автомобиль Яндекс.Go потерял бампер

В полдень «Наш город» писал о жестком ночном ДТП на Мельникайте, 123, в котором пострадали четыре человека. 22-летней тюменец с водительским стажем сроком менее двух месяцев, управлявший автомобилем «ВАЗ-2112, влетел в металлический забор под надземным пешеходным переходом. Машину перевернуло, сидевшие в салоне пассажиры получили раны и травмвы.