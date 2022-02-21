В Тюмени на Мельникайте автомобиль Яндекс.Go потерял бампер

Серьёзных повреждений нет. У автомобиля Яндекс.Go отлетел передний бампер, о пострадавших не сообщается. Машины перекрыли одну полосу для движения.
Ранее Червишевском тракте возникла крупная пробка в 2 километра из-за аварии. Позже стало известно, что около улицы Трактовой произошло 2 ДТП. Ситуация разрешилась через 1,5 часа, стоит отметить, что сегодня в час пик ожидается до 6 баллов. Вечером серьёзных заторов в областной столице не предвидится.
В полдень «Наш город» писал о жестком ночном ДТП на Мельникайте, 123, в котором пострадали четыре человека. 22-летней тюменец с водительским стажем сроком менее двух месяцев, управлявший автомобилем «ВАЗ-2112, влетел в металлический забор под надземным пешеходным переходом. Машину перевернуло, сидевшие в салоне пассажиры получили раны и травмвы.