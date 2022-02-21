nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на Мельникайте автомобиль Яндекс.Go потерял бампер

21 февраля 12:44
Фото: 2ГИС
В Тюмени 21 февраля в районе улицы Мельникайте, 48 произошло ДТП. Автомобиль Яндекс.Go задел легковушку, в результате инцидента возникла пробка, сообщают очевидцы.
Сюжет
Тюмень

Серьёзных повреждений нет. У автомобиля Яндекс.Go отлетел передний бампер, о пострадавших не сообщается. Машины перекрыли одну полосу для движения.

Ранее Червишевском тракте возникла крупная пробка в 2 километра из-за аварии. Позже стало известно, что около улицы Трактовой произошло 2 ДТП. Ситуация разрешилась через 1,5 часа, стоит отметить, что сегодня в час пик ожидается до 6 баллов. Вечером серьёзных заторов в областной столице не предвидится.

В полдень «Наш город» писал о жестком ночном ДТП на Мельникайте, 123, в котором пострадали четыре человека. 22-летней тюменец с водительским стажем сроком менее двух месяцев, управлявший автомобилем «ВАЗ-2112, влетел в металлический забор под надземным пешеходным переходом. Машину перевернуло, сидевшие в салоне пассажиры получили раны и травмвы.

Материалы по теме
Четыре человека пострадали ночью в ДТП в Тюмени
#Новости#Тюмень#Автомобили#ДТП#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25