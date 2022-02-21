nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени мужчина украл сигарет на миллион рублей

21 февраля 01:30
Фото: УМВД по Тюменской области
Мужчина взламывал роль-ставни супермаркетов и обчищал сигаретный прилавок в районе касс. Затем распродавал сигареты на ближайшем рынке. Тюменские полицейские установили полтора десятка похожих случаев, совокупная сумма ущерба по ним превысила миллион рублей.
Сюжет
Полиция

Как рассказали в пресс-службе УМВД, мужчина ранее судим, освободился по условно-досрочному в августе прошлого года.

Он грабил магазины в ночное время, ломая металлические ставни и двери. Был в маске и не обращал внимания на камеры. Добытые незаконным путем сигареты реализовывал в частном порядке покупателям за половину рыночной стоимости.

Судя по данным видеонаблюдения, волна преступлений прошла осенью 2021 года. Поводом для расследования стало обращение менеджеров одного из магазинов в полицию.

Дело в отношении обвиняемого 57-летнего мужчины передали в суд, по статье за кражу ему грозит пять лет тюрьмы.

Материалы по теме
Воры похитили 40-метровый кабель и вывезли его в детской коляскеВ Тюмени по горячим следам нашли и задержали 21-летнего вораВ Хабаровске поймали квартирного вора, который переодевался в женщину
#Новости#Полиция#Тюмень#Тюменский район#УК РФ#Кража#Дмитрий Зайцев#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25