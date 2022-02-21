В Тюмени мужчина украл сигарет на миллион рублей

Как рассказали в пресс-службе УМВД, мужчина ранее судим, освободился по условно-досрочному в августе прошлого года.
Он грабил магазины в ночное время, ломая металлические ставни и двери. Был в маске и не обращал внимания на камеры. Добытые незаконным путем сигареты реализовывал в частном порядке покупателям за половину рыночной стоимости.
Судя по данным видеонаблюдения, волна преступлений прошла осенью 2021 года. Поводом для расследования стало обращение менеджеров одного из магазинов в полицию.
Дело в отношении обвиняемого 57-летнего мужчины передали в суд, по статье за кражу ему грозит пять лет тюрьмы.