В Тобольске появилась новая традиция по сжиганию свадебных платьев после развода

Тоболячки решили избавляться от прошлого новым способом. После того, как брак пошел по швам и дошел до развода, девушки сжигают свои свадебные платья, танцуют на фоне «пожара», делают фотографии и ярко выражают свои эмоции.
Так, в телеграм-канале «Главное Тобольск», появилась новость о том, что тоболячка в лесу повесила свое платье на дерево и подожгла. Судя по жестам и эмоциям, ей это действо понравилось.
А вот комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря. Одни поддержали поступок девушки, а другие выразили негодование, говоря, что раньше так не делали, а сейчас все делают только ради «хайпа» и сомнительной славы.
Корреспонденту «Нашего города» удалось побеседовать с девушкой, которая несколько лет назад пережила развод и также предпочла сжечь свое платье.
«Я разводилась в 2017 году и тоже сожгла свое платье. Мне было неприятно хранить его дома, оно напоминало о прошлом. Но я тогда это делала без фото-видео съемки, то есть не для посторонних лиц и не с целью собрать лайки в социальных сетях. Не жалею, что пошла на такой поступок. Морально и правда стало легче», говорит тоболячка.