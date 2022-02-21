В Тобольске появилась новая традиция по сжиганию свадебных платьев после развода

«Я разводилась в 2017 году и тоже сожгла свое платье. Мне было неприятно хранить его дома, оно напоминало о прошлом. Но я тогда это делала без фото-видео съемки, то есть не для посторонних лиц и не с целью собрать лайки в социальных сетях. Не жалею, что пошла на такой поступок. Морально и правда стало легче», говорит тоболячка.