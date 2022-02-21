В Красноярске бывший тюменский силовик будет руководить департаментом транспорта

Новый руководитель красноярского транспорта — уроженец столицы Красноярского края. Имеет диплом политехнического института по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство» и документ о высшем образовании в Академии управления МВД России по специальности «Юриспруденция».
«С 1986 года Радченко проходил службу в подразделениях уголовного розыска, Госавтоинспекции и милиции общественной безопасности УВД в Красноярском крае. В 2011 году в Ставропольском крае занял место главы службы тыла полиции. Через четыре года был назначен замначальником УМВД Тюменского региона»,следует из послужного списка.
В период с 2018 по 2019 годы красноярским транспортом руководили несколько директоров.