В Красноярске бывший тюменский силовик будет руководить департаментом транспорта

«С 1986 года Радченко проходил службу в подразделениях уголовного розыска, Госавтоинспекции и милиции общественной безопасности УВД в Красноярском крае. В 2011 году в Ставропольском крае занял место главы службы тыла полиции. Через четыре года был назначен замначальником УМВД Тюменского региона»,следует из послужного списка.