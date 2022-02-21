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В Красноярске бывший тюменский силовик будет руководить департаментом транспорта

21 февраля 08:46
В Красноярске новым главой городского департамента транспорта назначен Эдуард Радченко, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления МВД Тюменской области, пишет общественно-деловое издание ДЕЛА.
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Тюмень

Новый руководитель красноярского транспорта — уроженец столицы Красноярского края. Имеет диплом политехнического института по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство» и документ о высшем образовании в Академии управления МВД России по специальности «Юриспруденция».

«С 1986 года Радченко проходил службу в подразделениях уголовного розыска, Госавтоинспекции и милиции общественной безопасности УВД в Красноярском крае. В 2011 году в Ставропольском крае занял место главы службы тыла полиции. Через четыре года был назначен замначальником УМВД Тюменского региона»,следует из послужного списка.

В период с 2018 по 2019 годы красноярским транспортом руководили несколько директоров.

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#Новости#Назначение#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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