Тюменцы разделились на два лагеря из-за беженцев Донбасса

В паблике nashgorod_tymen тюменцы из первой группы отнеслись к ситуации с сочувствием, заявив, что они готовы оказать всю необходимую помощь мирным жителям.
«Дайте, пожалуйста, потом знать, где будут расположены люди, чтобы можно было привезти помощь», написала подписчица Мария.
«Все правильно! В такой ситуации нужно помогать. Мы все люди. А тюменцы вообще огонь: наш регион и ковидных в начале эпидемии принять не побоялся, и теперь Донбасс. Я думаю, это круто! Респект!», — прокомментировала Ольга.
Однако другие настроены критично по отношению к размещению беженцев в регионе. Многие возмущены тем, что правительство помогает не своим людям, а чужим.
«Всем помогают, а своим не могут, поэтому всем не нравится это! У своих отберёт правительство, а другим раздаст. Жалко конечно людей, но своих никто не жалеет», не стала скрывать мнения тюменка Ксения.
К этому лагерю примкнула и писательница Анастасия Миронова. Она заявила, что с одной стороны жаль людей, оказавшихся в таких обстоятельствах, но с другой поток беженцев слишком большой и непонятно, кто будет платить за их размещение.
«Ну и я, конечно, хотела бы, чтобы беженцев без российского гражданства к нам не впускали. Зачем? У них было восемь лет определиться, они к России отношения иметь не хотели. Думаю, будет справедливым, если искать убежища от украинской армии они будут на Украине», высказалась Анастасия Миронова.
Пока неизвестно, где и в каких условиях разместят мирных жителей. По опыту прошлых лет, когда беженцы с Донбасса направлялись в Тюменскую область, их размещали в санаториях.