Тюменцы разделились на два лагеря из-за беженцев Донбасса

«Ну и я, конечно, хотела бы, чтобы беженцев без российского гражданства к нам не впускали. Зачем? У них было восемь лет определиться, они к России отношения иметь не хотели. Думаю, будет справедливым, если искать убежища от украинской армии они будут на Украине», высказалась Анастасия Миронова.