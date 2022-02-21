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Тюменцы могут предложить варианты благоустройства Школьного сквера

21 февраля 05:13
Фото: Портал "Я решаю!"
Школьный сквер в Тюмени попал в список территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. Теперь местных жителей призывают делиться своими идеями дизайн-проектов на портале «Я решаю!». Заявки от горожан принимаются до 28 февраля, сообщили на портале «Тюмень — наш дом».

«Ранее на портале администрации Тюмени проводилось голосование за приоритетные территории, которые, по мнению тюменцев, должны быть благоустроены в 2023 году. Теперь разрабатываются дизайн-проекты, и горожане могут предложить свои идеи»,уточнили на портале «Я решаю!».

Все поступившие идеи будут рассмотрены специалистами. Они отберут наиболее интересные предложения. Жители областной столицы имеют возможность внести большой вклад в благоустройство этой территории в Ленинском округе.

С 18 до 28 февраля принимаются предложения от горожан. Также они могут высказать свое мнение о благоустройстве зеленых уголков на ул. Энергостроителей, 10, ул. Республики, 21, ул. Мусоргского, 38, 40 и по Московскому тракту, 163.

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До 60-х готов на территории Школьного сквера было болото, сам сквер появился позже, благодаря усилиям тюменцев. Теперь в этом месте расположен первый каток с искусственным освещением и льдом. Зимой на нем тренируются юные хоккеисты, а летом — играют в футбол.

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