Тюменцы могут предложить варианты благоустройства Школьного сквера

«Ранее на портале администрации Тюмени проводилось голосование за приоритетные территории, которые, по мнению тюменцев, должны быть благоустроены в 2023 году. Теперь разрабатываются дизайн-проекты, и горожане могут предложить свои идеи»,уточнили на портале «Я решаю!».
Все поступившие идеи будут рассмотрены специалистами. Они отберут наиболее интересные предложения. Жители областной столицы имеют возможность внести большой вклад в благоустройство этой территории в Ленинском округе.
С 18 до 28 февраля принимаются предложения от горожан. Также они могут высказать свое мнение о благоустройстве зеленых уголков на ул. Энергостроителей, 10, ул. Республики, 21, ул. Мусоргского, 38, 40 и по Московскому тракту, 163.
До 60-х готов на территории Школьного сквера было болото, сам сквер появился позже, благодаря усилиям тюменцев. Теперь в этом месте расположен первый каток с искусственным освещением и льдом. Зимой на нем тренируются юные хоккеисты, а летом — играют в футбол.