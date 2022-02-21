Тюменцы могут предложить варианты благоустройства Школьного сквера

До 60-х готов на территории Школьного сквера было болото, сам сквер появился позже, благодаря усилиям тюменцев. Теперь в этом месте расположен первый каток с искусственным освещением и льдом. Зимой на нем тренируются юные хоккеисты, а летом — играют в футбол.