Тюменцев на наступившей неделе ждет потепление

Ближе к выходным синоптики прогнозируют дождь со снегом. На выходных температура будет колебаться от -3 до -5 градусов днем, ночью от -8 до -11. При этом ветер будет достаточно ощутимым, 5 метров в секунду, с порывами до 8-9 метров в секунду.