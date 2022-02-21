Тюменцев на наступившей неделе ждет потепление

На этой неделе специалисты сообщают, что велика вероятность оттепели. 23 и 24 февраля ожидается температура от 1 до 2 градусов. При этом скорость ветра составит до 8 м/с.
Ближе к выходным синоптики прогнозируют дождь со снегом. На выходных температура будет колебаться от -3 до -5 градусов днем, ночью от -8 до -11. При этом ветер будет достаточно ощутимым, 5 метров в секунду, с порывами до 8-9 метров в секунду.
Ранее синоптики обещали, что февраль будет аномально теплым в Тюмени. Их прогнозы подтверждаются.