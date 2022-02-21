Тюменцам начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к COVID-19

Напомним, что с 1 марта текущего года QR-код потребуется для посещения развлекательных заведений, ТРЦ, салонов красоты, баз отдыха и предприятий общественного питания. Также, как сообщает региональный Оперштаб, граждане, прибывшие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в тюменский и тобольский аэропорты «Рощино» и «Ремезов» соответственно. До получения результатов исследования на COVID-19 методом ПЦР они должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.