Тюменцам начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к COVID-19

Чтобы получить код, тюменцам необходимо подать заявление через Госуслуги. Документ рассматривают в течение 3 дней, далее QR-код можно будет увидеть в личном кабинет пользователя. Сертификат по итогам теста на антитела можно использовать полгода. Документ будет доступен на русском и английском языках.
Напомним, что с 1 марта текущего года QR-код потребуется для посещения развлекательных заведений, ТРЦ, салонов красоты, баз отдыха и предприятий общественного питания. Также, как сообщает региональный Оперштаб, граждане, прибывшие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в тюменский и тобольский аэропорты «Рощино» и «Ремезов» соответственно. До получения результатов исследования на COVID-19 методом ПЦР они должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.
До 21 февраля QR-коды получали только люди, которые переболели коронавирусной инфекцией либо же поставили вакцину. Сертификатом обладали также те, кто сдавал ПЦР-тест и получал отрицательный результат, но такой документ считался действительным лишь 48 часов.