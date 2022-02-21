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Тюменцам начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к COVID-19

21 февраля 08:06
Фото: 1Mi
Сегодня вступает в силу приказ Минздрава № 58н от 4 февраля 2022 года. Теперь на территории РФ и в Тюменской области в частности начнут выдавать QR-коды после теста на антитела к COVID-19. Сертификаты формируются однократно.

Чтобы получить код, тюменцам необходимо подать заявление через Госуслуги. Документ рассматривают в течение 3 дней, далее QR-код можно будет увидеть в личном кабинет пользователя. Сертификат по итогам теста на антитела можно использовать полгода. Документ будет доступен на русском и английском языках.

Напомним, что с 1 марта текущего года QR-код потребуется для посещения развлекательных заведений, ТРЦ, салонов красоты, баз отдыха и предприятий общественного питания. Также, как сообщает региональный Оперштаб, граждане, прибывшие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в тюменский и тобольский аэропорты «Рощино» и «Ремезов» соответственно. До получения результатов исследования на COVID-19 методом ПЦР они должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

До 21 февраля QR-коды получали только люди, которые переболели коронавирусной инфекцией либо же поставили вакцину. Сертификатом обладали также те, кто сдавал ПЦР-тест и получал отрицательный результат, но такой документ считался действительным лишь 48 часов.

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#Новости#COVID-19#Тюменская область#Коронавирус#QR-код#Ангелина Крестьянникова#Общество
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