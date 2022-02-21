Топ-3 недели: писательница об Олимпиаде, певица Слава в Тюмени, девочки потеряли мать

В начале недели писательница и журналист Анастасия Миронова высказалась о самых обсуждаемых состязаниях на Зимней Олимпиаде в Пекине, а именно, о фигурном катаним.
По мнению журналистки все три лучшие фигуристки долго заходят на прыжок. Единственный красивый прыжок она отметила у Камилы Валиевой.
«Они как будто все забывают и выбирают момент, оценивают пространство, оглядываются»сказала Анастасия Миронова.
Писательница отмечает, что такая «физкультурщина» не очень впечатляет. Для примера она вспомнила ситуацию с проигрышем Авериной, которая подняла волну негодования в обществе.
Миронова считает, что очень глупо списывать все проблемы и минусы фигуристок на американцев.
«Что за глупость списывать все на завистливых американцев? Может, тренд нашего фигурного катания привел к тупику?»Анастасия Миронова, писатель, журналист
В прошлую субботу в областной столице состоялся концерт певицы Славы. Перед началом мероприятия она прогулялась по центру города. Судя по её реакции, Тюмень ей понравилась.
Но уже к вечеру до начала концерта начались проблемы. В своём Инстаграм певица выпускала сторис с переживанием из-за опоздания.
«Я никогда не опаздываю, тут уже пять минут, и что-то с экраном»,написала артистка в своем аккаунте.
После мероприятия она выложила пост, где сказала «спасибо» тюменцам за то, что все поняли, приняли и поблагодарили за концерт, который с самого начала пошёл не по плану из-за проблем с экраном, костюмом и сценой.
Замыкает наш ТОП-3 тревожная новость о том, что убитую мать пяти дочек Ольгу Ковалеву можно было спасти от расправы сожителя-уголовника.
Ещё 10 февраля убийцу женщины поймали и он дал признательные показания. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов побывали на месте, куда мужчина вывез Ольгу умирать.
Близкие подруги погибшей рассказали корреспонденту «Нашего города», что ее сожитель Семён Ч. жил на детские пособия Ольги, а спустя время стал распускать руки и избивать женщину.
По словам подруг, Ольга была прямолинейным человеком, которая говорила правду в лоб, а мужчине это не нравилось, вызывало в нем гнев.
Известно, что Семён Ч. состоял на учёте в психиатрической больнице, так как он трижды привлекался к уголовной ответственности и был осуждён дважды.