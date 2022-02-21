Сотни россиян удерживают в самолете в аэропорту Испании из-за карантина

Как сообщает iz.ru, по словам одного из пассажиров, рейс летел до португальского острова Мадейра, но из-за плохой погоды он приземлился испанском Тенерифе (Канары). В общей сложности полет составил около семи часов. Однако по приземлении пассажиров заперли в салоне самолета еще на 11 часов. Пассажир отметил, что за все время перелета и ожидания им выдали только бутерброд.