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Сотни россиян удерживают в самолете в аэропорту Испании из-за карантина

21 февраля 08:54
Фото: piqsels.com
В аэропорту испанского Тенерифе около 200 туристов из России удерживают в самолете более 11 часов из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщает iz.ru, по словам одного из пассажиров, рейс летел до португальского острова Мадейра, но из-за плохой погоды он приземлился испанском Тенерифе (Канары). В общей сложности полет составил около семи часов. Однако по приземлении пассажиров заперли в салоне самолета еще на 11 часов. Пассажир отметил, что за все время перелета и ожидания им выдали только бутерброд.

Отмечается, что причиной задержки могут быть ковидные ограничения. Власти Канар не разрешили пассажирам выйти в аэропорт, так как они привиты «Спутником V», который не признан в Испании в отличие от Мадейры.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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