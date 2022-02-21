ПЦР-тестирование в Тюменской области подешевело

«В одном из тюменских медцентров в январе ПЦР-тест стоил 1 770 рублей, сейчас цену снизили до 1 470 рублей. В тобольском отделении сети других лабораторий месяц назад пройти ПЦР-тестирование можно было за 1 965 рублей, а сегодня анализ стоит уже 1 765 рублей»,подчеркнули в Народном фронте.