ПЦР-тестирование в Тюменской области подешевело

Частные медицинские центры в Тюменской области проводят ПЦР-тестирование местных жителей. Еще месяц назад, в январе, цены на эту услугу варьировались от 1 300 до 1 965 рублей. При мониторинге в феврале выяснилось, что часть лабораторий снизила цены.
«В одном из тюменских медцентров в январе ПЦР-тест стоил 1 770 рублей, сейчас цену снизили до 1 470 рублей. В тобольском отделении сети других лабораторий месяц назад пройти ПЦР-тестирование можно было за 1 965 рублей, а сегодня анализ стоит уже 1 765 рублей»,подчеркнули в Народном фронте.
С помощью мониторинга удалось установить, что чаще всего тюменцы проходят ПЦР-тестирование при подозрении на заболевание или после контакта с инфицированным. Бесплатно этот анализ сдали 70 % горожан, остальным пришлось заплатить.
По мнению Андрея Медведева, члена регионального штаба Народного фронта в Тюменской области, цены на ПЦР-тесты были высокими из-за того, что у частных медицинских центров нет своих лабораторий на территории области, и биоматериалы везут за пределы региона.
«Мы предлагаем властям Тюменской области рассмотреть возможность бесплатного снабжения горожан экспресс-тестами в рамках ОМС. Они стоят дешевле, а результат известен быстро»,отметил Андрей Медведев.