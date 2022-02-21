Остановку в Тюмени обезопасят от наезда авто столбиками. Денег на бордюры нет

Представители д
«В 2022-24 годах финансирование работ по обустройству автобусной остановки „Максима Горького“, в том числе с устройством звездного кармана не предусмотрено. В целях предотвращения и недопущения возникновения дорожно-транспортных осложнений на вышеуказанном остановочном пункте Департаментом будет предусмотрено в летний период текущего года устройства дополнительных технических средств регулирования, а именно столбики сигнальные дорожные, исключающие противоречия при визуализации границ проезжей части и тротуара»,отмечено в сообщении департамента.
Денег на бордюры нет.