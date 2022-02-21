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Остановку в Тюмени обезопасят от наезда авто столбиками. Денег на бордюры нет

21 февраля 11:35
Фото: 2гис
В редакцию «Нашего города» пришел ответ на запрос о судьбе остановки на улице Максима Горького. Там дорога после ремонта никак не отделена от тротуара. Жителям города приходится стоять прямо на проезжей части. Во время пробок автомобили проезжают в опасной близости от остановки и стоящих на ней людей.
Сюжет
Тюмень

Представители департамента дорожной инфраструктуры сообщили, что в ближайшие годы обустройство остановки не планируется.

«В 2022-24 годах финансирование работ по обустройству автобусной остановки „Максима Горького“, в том числе с устройством звездного кармана не предусмотрено. В целях предотвращения и недопущения возникновения дорожно-транспортных осложнений на вышеуказанном остановочном пункте Департаментом будет предусмотрено в летний период текущего года устройства дополнительных технических средств регулирования, а именно столбики сигнальные дорожные, исключающие противоречия при визуализации границ проезжей части и тротуара»,отмечено в сообщении департамента.

Денег на бордюры нет.

#Новости#Тюменцы#Тюмень#ДТП#Остановка#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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