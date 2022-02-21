Остановку в Тюмени обезопасят от наезда авто столбиками. Денег на бордюры нет

В редакцию «Нашего города» пришел ответ на запрос о судьбе остановки на улице Максима Горького. Там дорога после ремонта никак не отделена от тротуара. Жителям города приходится стоять прямо на проезжей части. Во время пробок автомобили проезжают в опасной близости от остановки и стоящих на ней людей.

Сюжет Тюмень