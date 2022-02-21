Небольшой снег и потепление до -2 ожидаются в Тюмени в понедельник

Объем осадков на утро понедельника синоптиками прогнозируется на уровне 0,5 мм. Температура воздуха в ночные часы будет держаться на отметке -9 градусов. Будет сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду.
Днем температура значительно повысится. При сохранении пасмурного неба снег прекратится, а столбик термометра устремится вверх: до -5 градусов к полудню.
Во второй половине дня выглянет солнце, и окончательно распогодится: -2-3 градуса ожидает нас вечером в понедельник. Ветер стихнет до 5-8 метров в секунду.
Такое начало недели ознаменуют период потепления на юге Тюменской области. Прогнозы обещают максимум на неделе в районе +2 градусов.