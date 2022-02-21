На Московском тракте в Тюмени за 10 лет построят микрорайон

Проект по трансформации предполагает внедрение Единой системы управления, которая будет следить за состоянием дорог, работой общественного транспорта и светофоров, а также мониторить другие подсистемы. Пример такой подсистемы ИТС, запущенной в 2011 году, — мониторинг передвижения общественного транспорта, когда пассажиры могут с экрана телефона видеть передвижения автобусов. С 2014 года в Тюмени работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Она контролирует переключения светофоров.