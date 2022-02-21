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На Московском тракте в Тюмени за 10 лет построят микрорайон

21 февраля 10:35
Фото: 1Mi
Ещё один участок на выезде из Тюмени будет застроен за счёт средств инфраструктурных облигаций, сообщает ГУС по Тюменской области. На площади 109 га застройщики построят 720 000 квадратных метров.

Новое жильё появится на Московском тракте. По прогнозам экспертов, участок будет застраиваться 10 лет, инвестиции в проект составят около 36 млрд рублей. Более 700 млн потратят на инфраструктуру — спорткомплекс, дороги. Разработкой проекта займётся ООО «ТюменьСтройПроект». Деньги выделит АО Банк «ДОМ.РФ».

«Средства, выделяемые за счёт выпуска инфраструктурных облигаций, позволяют сделать это максимально выгодно»,отметил глава ГУС Павел Перевалов.

Ранее «Наш город» писал, что в районе Плеханово тоже строится ЖК. Здесь на инфраструктуру выделено 600 млн рублей.

Также в Тюменской области начата работа по трансформации интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Проект по трансформации предполагает внедрение Единой системы управления, которая будет следить за состоянием дорог, работой общественного транспорта и светофоров, а также мониторить другие подсистемы. Пример такой подсистемы ИТС, запущенной в 2011 году, — мониторинг передвижения общественного транспорта, когда пассажиры могут с экрана телефона видеть передвижения автобусов. С 2014 года в Тюмени работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Она контролирует переключения светофоров.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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