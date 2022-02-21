Модульбанк: По маркетплейсам запущен бесплатный курс

Курс рассказывает о практических инструментах для работы на таких маркетплейсах, как Wildberries, «Яндекс.Маркет», OZON, AliExpress. Обучение рассчитано на две недели. Предприниматель узнает, как работать на торговых площадках, как закупать товар, оформлять разрешительную документацию. Также он сможет узнать, как оформить витрину и продающие карточки, сделать поставки на склад, начать продавать и получить первый доход. Об этом пишет newsnn.ru.
Обучение будет проводиться на онлайн-платформе. Гарантирована поддержка со стороны опытных кураторов. В курс входит серия видеоуроков и практических заданий, которые проверяет преподаватель. Также предприниматель сможет посмотреть прямые эфиры с экспертами рынка. Предполагается, что после курса бизнесмен начнет применять свои знания на практике.
Член правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что для клиентов курс будет бесплатным. У банка нет цели заработать на инфобизнесе. Очень важно, чтобы в нашей стране росло число реальных предпринимателей, и Модульбанк готов в это инвестировать.
Курс будет интересен опытным предпринимателям и новичкам, а также будущим бренд-менеджерам, которые желают зарабатывать на управлении товарными брендами, не участвуя в торговле.
После того как бизнесмен пройдет обучение, он сможет воспользоваться пакетом опций «Маркетплейс». Он включает в себя сервисы для обеспечения бизнеса на всех этапах работы с торговыми площадками — от оформления магазина до закупок и ведения бухгалтерского и налогового учета.