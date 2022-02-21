Модульбанк: По маркетплейсам запущен бесплатный курс

Курс рассказывает о практических инструментах для работы на таких маркетплейсах, как Wildberries, «Яндекс.Маркет», OZON, AliExpress. Обучение рассчитано на две недели. Предприниматель узнает, как работать на торговых площадках, как закупать товар, оформлять разрешительную документацию. Также он сможет узнать, как оформить витрину и продающие карточки, сделать поставки на склад, начать продавать и получить первый доход. Об этом пишет newsnn.ru.