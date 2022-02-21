Ковидные сертификаты теперь могут получить люди с антителами в организме

Это полезно и с организационной точки зрения, поскольку проще становится жизнь переболевших «без оформления». А с политической эти люди больше не будут считать, что они поражены в правах лишь из-за того, что им не удалось оформить факт своего заболевания документально, вне зависимости от причин. И, кроме того, наконец, снимаются вопросы в отношении привившихся за границей. Поскольку сертификат можно получить при наличии антител.