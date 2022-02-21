Ковидные сертификаты теперь могут получить люди с антителами в организме

Как сообщает Мейстер, данные сертификаты, которые будут оформляться при наличии в организме антител, вне зависимости от их уровня, станут действовать шесть месяцев. Этот срок вполне достаточный для того, чтобы поставить прививку и обезопасить себя от вероятности снова заболеть, теперь уже тяжело.
Тест на антитела, результата которого будет достаточно, чтобы получить такой сертификат, может сделать любая лицензированная лаборатория.
Помимо этого, сертификат можно получить на основании положительного ПЦР-теста, который затем надо подтвердить тестом на антитела. В этом случае он будет действовать на протяжении года с проведения ПЦР.
Это полезно и с организационной точки зрения, поскольку проще становится жизнь переболевших «без оформления». А с политической эти люди больше не будут считать, что они поражены в правах лишь из-за того, что им не удалось оформить факт своего заболевания документально, вне зависимости от причин. И, кроме того, наконец, снимаются вопросы в отношении привившихся за границей. Поскольку сертификат можно получить при наличии антител.