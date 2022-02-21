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Из-за массового ДТП с бензовозом на тюменской трассе образовалась дорожная пробка

21 февраля 08:57
Фото: ЧС Тюмень
Сегодня, 21 февраля, после обеда на 17-м километре Тюмень — Нижняя Тавда в районе Велижанского тракта произошла массовая авария — там столкнулись три автомобиля: «Киа», «Волга» и бензовоз «Вольво». Об этом «Нашему Городу» рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
Тюмень

Предварительно дорожные полицейские выяснили, что женщина за рулём «Киа», не убедившись в безопасности манёвра, вместе с «Волгой» пошла на обгон бензовоза. В результате чего между ними тремя произошло столкновение.

Фото: ЧС-Тюмень

«К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Но автомобили перегородили дорогу и на объездной случился дорожный затор. Автоинспекторы регулировали проезд транспорта в районе этого участка»,пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе Управления.

Фото: ЧС-Тюмень

В ведомстве также добавили, что на данный момент дорожная пробка устранена, а сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать подробности инцидента.

Фото: ЧС-Тюмень

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