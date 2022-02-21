Из-за массового ДТП с бензовозом на тюменской трассе образовалась дорожная пробка

Предварительно дорожные полицейские выяснили, что женщина за рулём «Киа», не убедившись в безопасности манёвра, вместе с «Волгой» пошла на обгон бензовоза. В результате чего между ними тремя произошло столкновение.
«К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Но автомобили перегородили дорогу и на объездной случился дорожный затор. Автоинспекторы регулировали проезд транспорта в районе этого участка»,пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе Управления.
В ведомстве также добавили, что на данный момент дорожная пробка устранена, а сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать подробности инцидента.