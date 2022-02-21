Из-за массового ДТП с бензовозом на тюменской трассе образовалась дорожная пробка

Сегодня, 21 февраля, после обеда на 17-м километре Тюмень — Нижняя Тавда в районе Велижанского тракта произошла массовая авария — там столкнулись три автомобиля: «Киа», «Волга» и бензовоз «Вольво». Об этом «Нашему Городу» рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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