Эксперт прокомментировал подготовку американцами нового пакета санкций

Posted 21 февраля 2022,, 19:59
Published 21 февраля 2022,, 19:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Так специалист прокомментировал сообщение агентства Reuters о подготовке властями США очередного пакета санкций против РФ, которые ограничат возможность банков Соединенных штатов производить транзакции для крупных банков РФ. Об этом пишет NEWS.ru.
«Я не очень верю, что все эти угрозы реализуемы, они немного утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — информационный шум, процентов на 20 — все может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объеме и на какие конкретно банки. На какую-то часть россиян, конечно же, повлияет», — подчеркнул Тосунян.
Ранее агентство Reuters отметило, что пакет новых санкций будет задействован, если Россия начнет военное вмешательство на Украину. Эти действия направлены на нанесение максимального ущерба российской экономике при помощи разрыва так называемых «корреспондентских» отношений между банками.
Отмечается, что США также планируют применить ограничения против ряда российских лиц и компаний путем внесения их в чёрный список (SDN-лист). Подобная мера исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами США и заморозит находящиеся на территории страны активы.
Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае вторжения на Украину. Она указала, что речь идет о новых экономических наказаниях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики.