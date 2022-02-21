Чуть более 500 млн рублей собираются потратить на ремонт школы в Зареке в Тюмени

Исходя из документации, опубликованной тюменскими властями на сайте госзакупок, начат поиск подрядной организации, которая сделает ремонт в общеобразовательном учреждении № 62, расположенном на улице Газовиков, 3а. На эти цели готовы выделить 504 802 344 рублей.

Сюжет Госзакупки