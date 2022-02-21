Чуть более 500 млн рублей собираются потратить на ремонт школы в Зареке в Тюмени

Подрядчик, который получит тендер, должен полностью восстановить внутреннюю часть и внешний фасад школы и спортивного комплекса, построенных более 34 лет назад.
«Также там необходимо провести озеленение и благоустройство прилегающей территории. На этих участках должны оборудовать спортивные и игровые площадки», следует из документации.
Ремонт компания должна закончить не позднее наступления ноября 2023 года.
Подать заявку можно до начала марта — 3 числа. Победителя объявят через два дня — 5 марта.
Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре возведут самый большой промышленный технопарк. На его строительство выделено более 5 млрд рублей.