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Чуть более 500 млн рублей собираются потратить на ремонт школы в Зареке в Тюмени

21 февраля 09:29
Фото: 1Mi
Чуть более 500 млн рублей собираются потратить на ремонт школы в Зареке
Исходя из документации, опубликованной тюменскими властями на сайте госзакупок, начат поиск подрядной организации, которая сделает ремонт в общеобразовательном учреждении № 62, расположенном на улице Газовиков, 3а. На эти цели готовы выделить 504 802 344 рублей.

Подрядчик, который получит тендер, должен полностью восстановить внутреннюю часть и внешний фасад школы и спортивного комплекса, построенных более 34 лет назад.

«Также там необходимо провести озеленение и благоустройство прилегающей территории. На этих участках должны оборудовать спортивные и игровые площадки», следует из документации.

Ремонт компания должна закончить не позднее наступления ноября 2023 года.

Подать заявку можно до начала марта — 3 числа. Победителя объявят через два дня — 5 марта.

Ранее «Наш Город» писал, что в областном центре возведут самый большой промышленный технопарк. На его строительство выделено более 5 млрд рублей.

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#Новости#Общество#Госзакупки#Тюмень#Дарья Гасникова
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