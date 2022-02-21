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Четыре человека пострадали ночью в ДТП в Тюмени

21 февраля 07:38
Фото: ГИБДД Тюменской области
Четыре человека пострадали ночью в ДТП в Тюмени
Сегодня, 21 февраля, ночью около двух часов ночи в областном центре на улице Мельникайте рядом с домом № 123 произошло дорожно-транспортное происшествие — молодой водитель с небольшим стажем въехал в железный забор. В результате аварии пострадали четверо человек, сообщили «Нашему Городу» в региональном УГИБДД.
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Тюмень

Автомобиль «ВАЗ-2112», за рулём которого находился 22-летний тюменец со стажем вождения менее двух месяцев, врезался в металлическое ограждение под надземным пешеходным переходом, ведущим на улицу 30 лет Победы. После удара машина перевернулась.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«В результате ночного инцидента пострадали четверо человек, находящихся в машине, в том числе водитель, у которого по первым данным, переломы и травматический шок. Также раны получили 19-летний молодой человек, сидевший в салоне, и 20-летние пассажир и пассажирка»,уточнили в пресс-службе ведомства.

Предварительно автоинспекторы выяснили, что ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима. Дорожные полицейские продолжают выяснять обстоятельства и подробности аварии.

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#Новости#Автомобили#ДТП#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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