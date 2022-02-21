Четыре человека пострадали ночью в ДТП в Тюмени

«В результате ночного инцидента пострадали четверо человек, находящихся в машине, в том числе водитель, у которого по первым данным, переломы и травматический шок. Также раны получили 19-летний молодой человек, сидевший в салоне, и 20-летние пассажир и пассажирка»,уточнили в пресс-службе ведомства.