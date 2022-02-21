Четыре человека пострадали ночью в ДТП в Тюмени

Автомобиль «ВАЗ-2112», за рулём которого находился 22-летний тюменец со стажем вождения менее двух месяцев, врезался в металлическое ограждение под надземным пешеходным переходом, ведущим на улицу 30 лет Победы. После удара машина перевернулась.
«В результате ночного инцидента пострадали четверо человек, находящихся в машине, в том числе водитель, у которого по первым данным, переломы и травматический шок. Также раны получили 19-летний молодой человек, сидевший в салоне, и 20-летние пассажир и пассажирка»,уточнили в пресс-службе ведомства.
Предварительно автоинспекторы выяснили, что ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима. Дорожные полицейские продолжают выяснять обстоятельства и подробности аварии.