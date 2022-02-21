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14-летний тюменец пропал в поселке Винзили

21 февраля 06:21
Фото: Телеграмм-аккаунт "ЧС Тюмень"
20 февраля в Тюменском районе пропал 14-летний Денис Сорокин. Мальчик находился в п. Винзили. О пропаже в полицию сообщили родители подростка, что подтвердили в региональном УМВД. На данный момент местоположение школьника неизвестно.
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Полиция

«Сегодня в 9.15 от законных представителей Дениса Сорокина поступило сообщение о том, что вчера в вечернее время он вышел из дома своей бабушки в п. Винзили. Подросток должен был на автобусе добраться до Тюмени, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — подчеркнули в УМВД по Тюменской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия. Местных жителей, которые обладают какой-либо информацией, просят обратиться в полицию по номеру 8(3452) 30-02-02 — дежурная часть межмуниципального отдела «Тюменский».

Информация о пропаже школьника начала активно распространяться по социальным сетям. Жители региона волнуются за мальчика и надеются на благополучный исход.

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#Новости#Полиция#Дети#Пропавшие дети#Тюмень#Анна Доронина#Происшествия
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