14-летний тюменец пропал в поселке Винзили

«Сегодня в 9.15 от законных представителей Дениса Сорокина поступило сообщение о том, что вчера в вечернее время он вышел из дома своей бабушки в п. Винзили. Подросток должен был на автобусе добраться до Тюмени, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — подчеркнули в УМВД по Тюменской области.