14-летний тюменец пропал в поселке Винзили

«Сегодня в 9.15 от законных представителей Дениса Сорокина поступило сообщение о том, что вчера в вечернее время он вышел из дома своей бабушки в п. Винзили. Подросток должен был на автобусе добраться до Тюмени, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — подчеркнули в УМВД по Тюменской области.
Сейчас сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия. Местных жителей, которые обладают какой-либо информацией, просят обратиться в полицию по номеру 8(3452) 30-02-02 — дежурная часть межмуниципального отдела «Тюменский».
Информация о пропаже школьника начала активно распространяться по социальным сетям. Жители региона волнуются за мальчика и надеются на благополучный исход.