Власти Тюмени объяснили отказ в приватизации женщине, чьи родители умерли

Напомним, в редакцию «Нашего города» обратилась женщина, которая не может приватизировать квартиру, где проживала несколько лет по договору социального найма из-за того, что не получила разрешение своих умерших родственников.
В МФЦ ей вернули пакет документов, а в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени сказали, что не могут установить факт проживания в квартире в период с 1996 до 2002 годы.
После публикации в департаменте подготовили ответ, из которого значится, что женщина должна была сама оповестить госорган о смерти родителей не позднее чем через десять дней после факта смерти, чтобы откорректировать условия договора.
«Изменения не внесены, а значит департамент имущественных отношений не был уведомлен о смерти включенных в договор членов семьи»,
— сказано в ответе.
Также утверждают, что все права разъяснили женщине в официальном отказе. И подчеркивают, что руководствуются законами РФ. Дополнительных оснований в отказе предъявлено не было.