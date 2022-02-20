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Власти Тюмени объяснили отказ в приватизации женщине, чьи родители умерли

20 февраля 08:00
Фото: 1Mi
В администрации Тюмени заявили, что женщина должна была сама оповестить госорган о смерти родителей не позднее чем через десять дней после факта смерти.
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Тюмень

Напомним, в редакцию «Нашего города» обратилась женщина, которая не может приватизировать квартиру, где проживала несколько лет по договору социального найма из-за того, что не получила разрешение своих умерших родственников.

В МФЦ ей вернули пакет документов, а в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени сказали, что не могут установить факт проживания в квартире в период с 1996 до 2002 годы.

После публикации в департаменте подготовили ответ, из которого значится, что женщина должна была сама оповестить госорган о смерти родителей не позднее чем через десять дней после факта смерти, чтобы откорректировать условия договора.

«Изменения не внесены, а значит департамент имущественных отношений не был уведомлен о смерти включенных в договор членов семьи»,

— сказано в ответе.

Также утверждают, что все права разъяснили женщине в официальном отказе. И подчеркивают, что руководствуются законами РФ. Дополнительных оснований в отказе предъявлено не было.

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#Новости#Тюмень#Приватизация#Департамент имущественных отношений#Администрация#Дмитрий Зайцев#Общество
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