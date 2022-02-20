Варенье из тюменских шишек стало успешной идеей предпринимательницы из Заводоуковска

Идея в том, чтобы делать сосновое варенье по бабушкиным рецептам и преподносить его как сувенир для бизнес-партнеров, клиентов и любимых людей. Уже тогда эксперты высоко оценили потенциал направления, а на 2022 год супруги-коммерсанты планируют расширять производство и выходить на промышленный масштаб.