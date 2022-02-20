Варенье из тюменских шишек стало успешной идеей предпринимательницы из Заводоуковска

В конце 2021 года Инвестиционное агентство Тюменской области проводило очередной цикл обучающих курсов в рамках бизнес-мастерской гостеприимства. Там была представлена идея компании «Жили-были», которую реализуют супруги Ильиных.
Идея в том, чтобы делать сосновое варенье по бабушкиным рецептам и преподносить его как сувенир для бизнес-партнеров, клиентов и любимых людей. Уже тогда эксперты высоко оценили потенциал направления, а на 2022 год супруги-коммерсанты планируют расширять производство и выходить на промышленный масштаб.
Кроме того, мастерская гостеприимства приняла в своих стенах проект по запуску ягодной фермы в Тюменском районе, эко-шале в традиционном стиле. Всего основам индустрии гостеприимства за сезон обучились семь десятков предпринимателей со всего региона.
Отметим, что организатором образовательного проекта является Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центр «Мой бизнес» при поддержке АО «Корпорация «МСП», Фонда Amway, Тюменского регионального отделения «Опоры России», банка «Открытие».
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