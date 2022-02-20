В Ялуторовске Тюменской области снова пожарят гигантский блин

Два года традиция массовых гуляний на масленицу была ограничена из-за эпидемиологической обстановки. Напомним, блин в Ялуторовске пекут 16 лет подряд, в 2020 году удалось наконец перевернуть его и приготовить с двух сторон, теперь хотят повторить успех на публике.