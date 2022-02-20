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В Ялуторовске Тюменской области снова пожарят гигантский блин

20 февраля 07:14
Фото: vk.com/incident_tmn
На масленицу 6 марта в Ялуторовске возобновят традицию приготовления гигантского трехметрового блина. А пока жители города и МЧС тренируются для подготовки к шоу.
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Тюмень

Два года традиция массовых гуляний на масленицу была ограничена из-за эпидемиологической обстановки. Напомним, блин в Ялуторовске пекут 16 лет подряд, в 2020 году удалось наконец перевернуть его и приготовить с двух сторон, теперь хотят повторить успех на публике.

Для подготовки привлекли сотрудников МЧС, которые надели цветастые фартуки. Выпущено видео со свежей тренировкой. Секрет приготовления такого большого блина — не переворачивать его лопатками, как это пытались сделать раньше, а скатать в трубочку, а потом раскатать обратной стороной к сковородке.

Для приготовления использую сковороду диаметром три метра и два сантиметра, которая уже вошла в книгу рекордов. Попробовать вкусный блин смогут желающие.

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