В тюменском районе Новопатрушево открылось почтовое отделение

По сообщению пресс-службы Почты России, в отделении три окна. В часы пиковых нагрузок работают все. Здесь можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, отправить или получить почту, сделать перевод или купить предметы быта или красочную открытку.
Отделение работает по адресу: улица Федюнинского, дом 60, корпус 1. Часы обслуживания: с 10:00 до 19:00. Выходные дни: воскресенье и понедельник.
Напомним, оказание почтовых услуг в новых микрорайонах — одна из насущных задач, которую пытается решать Почта России в Тюменской области. Проблема чаще всего в поиске подходящих помещений, поэтому практиковалась работа почты в торговых центрах, в частности, в ТЦ «Кристалл».
Всего в областной столице 57 отделений, в которых по штатному расписанию две сотни операторов и столько же почтальонов.