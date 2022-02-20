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В тюменском районе Новопатрушево открылось почтовое отделение

20 февраля 13:07
Фото: 1Mi
В Новопатрушево отделение работает по адресу: улица Федюнинского, дом 60, корпус 1. Выходные: воскресенье и понедельник.
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Тюмень

По сообщению пресс-службы Почты России, в отделении три окна. В часы пиковых нагрузок работают все. Здесь можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, отправить или получить почту, сделать перевод или купить предметы быта или красочную открытку.

Отделение работает по адресу: улица Федюнинского, дом 60, корпус 1. Часы обслуживания: с 10:00 до 19:00. Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Напомним, оказание почтовых услуг в новых микрорайонах — одна из насущных задач, которую пытается решать Почта России в Тюменской области. Проблема чаще всего в поиске подходящих помещений, поэтому практиковалась работа почты в торговых центрах, в частности, в ТЦ «Кристалл».

Всего в областной столице 57 отделений, в которых по штатному расписанию две сотни операторов и столько же почтальонов.

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