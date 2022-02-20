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В Тюмени в конце недели ожидается солнечная теплая погода

20 февраля 03:05
Фото: Nashgorod.ru
В воскресенье весь день будет светить солнце, а воздух прогреется до -9 градусов.
Сюжет
Тюмень

Ранее синоптики обещали, что февраль будет аномально теплым в Тюмени. Их прогнозы подтверждаются.

В воскресенье утро начнется с температуры -11-13 градусов, но к обеду окончательно распогодится. солнце будет светить в полную силу, небо чистое, температура к обеду не ниже -9 градусов.

При этом ветер будет достаточно ощутимым, 5 метров в секунду, с порывами до 8-9 метров в секунду.

К вечеру ожидается температура -10 градусов. А ночью небо затянут облака. Зато в понедельник возможно потепление до -2 градусов.

Напомним, что в Тюмени резко-континентальный климат, что означает холодную зиму и жаркое лето. В связи с тенденцией глобального потепления велись разговоры, что в Сибири будет теплее, чем 20-30 лет назад. Но часть ученых считают, что колебания остаются в рамках нормы, и морозы еще вернутся в Тюмень.

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