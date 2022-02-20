В Тюмени в конце недели ожидается солнечная теплая погода

Ранее синоптики обещали, что февраль будет аномально теплым в Тюмени. Их прогнозы подтверждаются.
В воскресенье утро начнется с температуры -11-13 градусов, но к обеду окончательно распогодится. солнце будет светить в полную силу, небо чистое, температура к обеду не ниже -9 градусов.
При этом ветер будет достаточно ощутимым, 5 метров в секунду, с порывами до 8-9 метров в секунду.
К вечеру ожидается температура -10 градусов. А ночью небо затянут облака. Зато в понедельник возможно потепление до -2 градусов.
Напомним, что в Тюмени резко-континентальный климат, что означает холодную зиму и жаркое лето. В связи с тенденцией глобального потепления велись разговоры, что в Сибири будет теплее, чем 20-30 лет назад. Но часть ученых считают, что колебания остаются в рамках нормы, и морозы еще вернутся в Тюмень.