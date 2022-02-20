В Тюмени в конце недели ожидается солнечная теплая погода

Напомним, что в Тюмени резко-континентальный климат, что означает холодную зиму и жаркое лето. В связи с тенденцией глобального потепления велись разговоры, что в Сибири будет теплее, чем 20-30 лет назад. Но часть ученых считают, что колебания остаются в рамках нормы, и морозы еще вернутся в Тюмень.