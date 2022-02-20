В Тюмени продают ЛуАЗ «Амфибию» за 150 тысяч

«ЛуАЗ-967» — это авто с полный приводом, которое может перемещаться не только по суше, но и по воде. Согласно справке, использовался десантниками для транспортировки раненых. Выпускали авто на Луцком заводе в Украине с середины прошлого века. Всего таких машин выпустили 180 тысяч штук.