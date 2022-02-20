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В Тюмени продают ЛуАЗ «Амфибию» за 150 тысяч

20 февраля 05:34
Фото: Авито
Автомобиль «Амфибия» предлагается к продаже в Тюмени по цене 150 тысяч рублей. Автор объявления указал, что возможен обмен на другое авто или лодку.
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Тюмень

«ЛуАЗ-967» — это авто с полный приводом, которое может перемещаться не только по суше, но и по воде. Согласно справке, использовался десантниками для транспортировки раненых. Выпускали авто на Луцком заводе в Украине с середины прошлого века. Всего таких машин выпустили 180 тысяч штук.

Тюменский экземпляр 1984 года выпуска с мотором 37 л. с. Хозяин утверждает, что у машины новое дно, все прокладки новые, новые покрышки. У авто всего тысяча км пробега и оно отлично держится на воде.

«Рассмотрю обмен на автомобиль, технику, лодку с мотором»,

— написал автор.

Также сказано, что возможна доплата в обе стороны.

Эксперты говорят, что такая машина может пригодится для коротких выездов на природу, на рыбалку или охоту.

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