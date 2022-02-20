В Тюмени продают ЛуАЗ «Амфибию» за 150 тысяч

«ЛуАЗ-967» — это авто с полный приводом, которое может перемещаться не только по суше, но и по воде. Согласно справке, использовался десантниками для транспортировки раненых. Выпускали авто на Луцком заводе в Украине с середины прошлого века. Всего таких машин выпустили 180 тысяч штук.
Тюменский экземпляр 1984 года выпуска с мотором 37 л. с. Хозяин утверждает, что у машины новое дно, все прокладки новые, новые покрышки. У авто всего тысяча км пробега и оно отлично держится на воде.
«Рассмотрю обмен на автомобиль, технику, лодку с мотором»,
— написал автор.
Также сказано, что возможна доплата в обе стороны.
Эксперты говорят, что такая машина может пригодится для коротких выездов на природу, на рыбалку или охоту.