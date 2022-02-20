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В Тюмень привлекут 30 массажистов из Таиланда

20 февраля 07:40
Фото: 1Mi
Работодатели Тюменской области анонсировали привлечение более 30 специалистов из-за рубежа, которые будут работать у нас в сфере общественного питания и косметологических услуг.
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Тюмень

Департамент труда и занятости областного правительства рассказал о планах тюменских компаний по трудоустройству иностранцев из государств, с которыми у России установлен визовый режим въезда. Всего на 2022 год запланирован приезд 36 спецов.

Тридцать один человек ожидается из Таиланда, два человека из Сербской Республики, три человека из Грузии.

Законом определен список профессий, по каким можно закрывать вакантные места с помощью иностранной рабсилы. Нынешние специалисты трудятся в сфере общественного питания, косметологами и технологами.

Напомним, что с февраля вакансии государственных центров занятости размещаются на портале «Работа России», бюджетные учреждения обязаны размещать там информацию, частные структуры могут сделать это по желанию.

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