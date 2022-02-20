Тюменские подростки выпустили сериал

В сериале четыре серии, выпуск каждой происходит раз в неделю, осталось дождаться двух серий на 27 февраля и 5 марта. Хронометраж — примерно десять минут. Но, например, в одной из серий первую минуту героиня сидит на остановке и не делает ничего, кроме как смотрит в экран телефона, не поднимая глаза. В конце серии полторы минуты занимают титры.