Тюменские подростки выпустили сериал

В сериале четыре серии, выпуск каждой происходит раз в неделю, осталось дождаться двух серий на 27 февраля и 5 марта. Хронометраж — примерно десять минут. Но, например, в одной из серий первую минуту героиня сидит на остановке и не делает ничего, кроме как смотрит в экран телефона, не поднимая глаза. В конце серии полторы минуты занимают титры.
Режиссером назван некий Иван Паламар. В соцсетях сообщают, что к созданию ленты приложили руку порядка тридцати школьников. Съемочное оборудование, студии для озвучания и монтажа были предоставлены при содействии Российского движения школьников.
Напомним, ранее в соцсетях состоялась премьера ленты тюменского режиссера Марии Миць об онкологии. На съемки женщину подтолкнул собственный диагноз, фильм повествует об этой болезни и о том, как пациенты проходят через нее.