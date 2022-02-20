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Тюменские подростки выпустили сериал

20 февраля 04:15
Фото: vk.com/rec72_tmn
В группе «Тюменская кинокомпания Rec72» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали несколько эпизодов сериала под названием «Тайный друг». Фильм создан при поддержке Российского движения школьников.
Сюжет
Тюмень

В сериале четыре серии, выпуск каждой происходит раз в неделю, осталось дождаться двух серий на 27 февраля и 5 марта. Хронометраж — примерно десять минут. Но, например, в одной из серий первую минуту героиня сидит на остановке и не делает ничего, кроме как смотрит в экран телефона, не поднимая глаза. В конце серии полторы минуты занимают титры.

Режиссером назван некий Иван Паламар. В соцсетях сообщают, что к созданию ленты приложили руку порядка тридцати школьников. Съемочное оборудование, студии для озвучания и монтажа были предоставлены при содействии Российского движения школьников.

Напомним, ранее в соцсетях состоялась премьера ленты тюменского режиссера Марии Миць об онкологии. На съемки женщину подтолкнул собственный диагноз, фильм повествует об этой болезни и о том, как пациенты проходят через нее.

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