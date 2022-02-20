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Тюменская область потратила 8,4 млрд рублей на нацпроекты в 2021 году

20 февраля 08:49
Фото: admtyumen.ru
Таким образом план регионального правительства Тюмени обеспечить нацпроекты финансированием из областного бюджета выполнен на сто процентов. Об этом доложил глава областного департамента экономики Максим Скворцов на совещании у губернатора Тюменской области Александра Моора.
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Тюмень

Помимо региональных расходов нацпроекты потребовали финансирования на уровне муниципалитетов (323 млн рублей), денег от федеральных властей (3,7 млрд) и из внебюджетных источников (3,9 млрд). В совокупности расходная часть превысила 16 млрд.

Отмечено, что по финансированию и реализации госконтрактов тюменский регион стал одним и лучших в России, поскольку удалось сделать практически все, что запланировали.

Теперь Александр Моор поставил цель обеспечить похожее исполнение и на 2022 год, чтобы аукционы проводились вовремя, а контракты заключались быстро.

Напомним, что в Тюмени в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы девять улиц города, большая часть которых хороша известна тюменцам: это Молодежная, Олимпийская, Бакинских комиссаров и другие.

Ранее «Наш город» писал, что в 2021 году в рамках нацпроекта было отремонтировано более 140 км автодорог в регионе. В этом году по нацпроекту приведут в порядок 100 км дорог, также в Тюменской области дополнительно отремонтируют 350 км трасс.

Также стоит отметить, что в Тюмени реализуют инвестпроекты на сумму 211 млрд рублей. В число этих проектов входит развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также строительство новых геотермальных курортов и отелей. Кроме того, с помощью вложений инвесторов в регионе собираются создать племенной репродуктор индейки и четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро».

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