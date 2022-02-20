Тюменская область потратила 8,4 млрд рублей на нацпроекты в 2021 году

Также стоит отметить, что в Тюмени реализуют инвестпроекты на сумму 211 млрд рублей. В число этих проектов входит развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также строительство новых геотермальных курортов и отелей. Кроме того, с помощью вложений инвесторов в регионе собираются создать племенной репродуктор индейки и четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро».