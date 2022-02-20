Тюменская область потратила 8,4 млрд рублей на нацпроекты в 2021 году

Помимо региональных расходов нацпроекты потребовали финансирования на уровне муниципалитетов (323 млн рублей), денег от федеральных властей (3,7 млрд) и из внебюджетных источников (3,9 млрд). В совокупности расходная часть превысила 16 млрд.
Отмечено, что по финансированию и реализации госконтрактов тюменский регион стал одним и лучших в России, поскольку удалось сделать практически все, что запланировали.
Теперь Александр Моор поставил цель обеспечить похожее исполнение и на 2022 год, чтобы аукционы проводились вовремя, а контракты заключались быстро.
Напомним, что в Тюмени в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы девять улиц города, большая часть которых хороша известна тюменцам: это Молодежная, Олимпийская, Бакинских комиссаров и другие.
Ранее «Наш город» писал, что в 2021 году в рамках нацпроекта было отремонтировано более 140 км автодорог в регионе. В этом году по нацпроекту приведут в порядок 100 км дорог, также в Тюменской области дополнительно отремонтируют 350 км трасс.
Также стоит отметить, что в Тюмени реализуют инвестпроекты на сумму 211 млрд рублей. В число этих проектов входит развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также строительство новых геотермальных курортов и отелей. Кроме того, с помощью вложений инвесторов в регионе собираются создать племенной репродуктор индейки и четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро».