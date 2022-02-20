Тюменская авария с четырьмя жертвами попала в программу «Человек и закон» на Первом

Историю крупной аварии, которая случилась в Тюмени на курганской дороге в 2020 году, разобрали в эфире Первого канала в программе «Человек и закон». Тогда погибли четыре человека, водитель второй машины вину не признает.
Столкновение произошло в сентябре 2020 года на автодороге из Тюмени в Курган. Водитель «гранты» вез трех пассажиров, мужа с женой и четырехлетнюю девочку. На встречу им влетел внедорожник «инфинити», в результате все четверо скончались.
Водитель иномарки Константин Макаров 27-ми лет не имел прав, машина была зарегистрирована на его супругу. Водитель заявил, что на дорогу выскочил кабан, и из-за этого он не смог адекватно оценить дорожную обстановку.
Следствие длилось восемь месяцев, продолжаются судебные заседания.
Эксперт телепрограммы Александр Бухаров обратил внимание, что на дороге стоят знаки, предупреждающие о диких кабанах. Кроме того, судя по следам волочения, кабан оказался между колес машины и никак не мог изменить траекторию движения «инфинити». Итог: Макаров мог предотвратить столкновение со встречной машиной.