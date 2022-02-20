Тюменка пожаловалась на неубранные кучи снега по улице Моторостроителей

Напомним, глава города Руслан Кухарук заявил, что тюменские власти пристально следят за сообщениями в социальных сетях и в СМИ о неудовлетворительной работе подрядчиков или управ и быстро реагируют на обращения. Кроме того, оставить жалобу на состояние ЖКХ можно на официальном портале властей «Тюмень — наш дом».