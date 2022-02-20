Тюменка пожаловалась на неубранные кучи снега по улице Моторостроителей

В редакцию портала «Наш город» обратилась жительница из Восточного округа Тюмени с просьбой рассказать о кучах грязного снега, который не убирают, хотя снегопады давно прошли.
«На въезде во двор Моторостроителей, 14 со стороны улицы Широтной в последнюю уборку сгребли кучу снега, и до сих пор ее никто не вывез, хотя прошла уже неделя или больше»,
— написала женщина.
Она отмечает, что ранее на подобные обращения власти реагировали оперативно.
Напомним, глава города Руслан Кухарук заявил, что тюменские власти пристально следят за сообщениями в социальных сетях и в СМИ о неудовлетворительной работе подрядчиков или управ и быстро реагируют на обращения. Кроме того, оставить жалобу на состояние ЖКХ можно на официальном портале властей «Тюмень — наш дом».
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