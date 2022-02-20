«Спецоперация Лед» в Тюмени подружит дрифтеров и полицейских

Для зрителей устроят не только гонки, но и полевую кухню, конкурсы, танцы, а также показательные прыжки парашютистов. Воздушная часть представления состоится в третий раз. Опытные парашютисты приземлятся неподалеку с флагами страны и региона и с зажженными дымящимися шашками.