«Спецоперация Лед» в Тюмени подружит дрифтеров и полицейских

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, так называемая спецоперация сочетает в себе элементы экстремальной езды, адреналин дрифта и полицейской погони. От сотрудников ждут умения управлять своими авто в сложных дорожных условиях и здорового азарта в преодолении препятствий.
Для зрителей устроят не только гонки, но и полевую кухню, конкурсы, танцы, а также показательные прыжки парашютистов. Воздушная часть представления состоится в третий раз. Опытные парашютисты приземлятся неподалеку с флагами страны и региона и с зажженными дымящимися шашками.
Праздник состоится 23 февраля с полудня.
Несколькими днями ранее толщину льда для соревнований оценили эксперты-спасатели.
«Толщина льда на реке, в основном, не вызывает опасения»,рассказал начальник центра ГИМС Сергей Каплин.
В тот же день на туринском льду сноубордисты покажут свои умения дрифтовать на досках на фестивале «Битва на Туре».