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«Спецоперация Лед» в Тюмени подружит дрифтеров и полицейских

20 февраля 11:38
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Гонки на полицейских машинах по льду состоятся в Тюмени в седьмой раз, и в нынешних соревнованиях задействуют сразу два берега тюменской Туры. Накануне толщину льда в районе моста Влюбленных проверили специалисты МЧС.
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Тура

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, так называемая спецоперация сочетает в себе элементы экстремальной езды, адреналин дрифта и полицейской погони. От сотрудников ждут умения управлять своими авто в сложных дорожных условиях и здорового азарта в преодолении препятствий.

Для зрителей устроят не только гонки, но и полевую кухню, конкурсы, танцы, а также показательные прыжки парашютистов. Воздушная часть представления состоится в третий раз. Опытные парашютисты приземлятся неподалеку с флагами страны и региона и с зажженными дымящимися шашками.

Праздник состоится 23 февраля с полудня.

Несколькими днями ранее толщину льда для соревнований оценили эксперты-спасатели.

«Толщина льда на реке, в основном, не вызывает опасения»,рассказал начальник центра ГИМС Сергей Каплин.

В тот же день на туринском льду сноубордисты покажут свои умения дрифтовать на досках на фестивале «Битва на Туре».

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