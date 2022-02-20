Сатановский: Байден пытается активизировать россиян для государственного переворота

Сатановский сказал, что таким образом Байден призывает граждан России к государственному перевороту. Данная технология была отработана в процессе цветных революций. Заявление Байдена предшествовало обострению ситуации на Донбассе. В то время как Государственный департамент США раздувал в мировых СМИ истерию из-за возможных действий России против Украины, Вооруженные силы Украины, подталкиваемые американцами, начали обстреливать территории ЛНР и ДНР. Об этом пишет newsnn.ru.
Следует сказать, что все санкции, которые были введены Западом против РФ, не касаются поставок сырья, поскольку это крайне важно для экономики Европы. Так, Россия является лидером по поставкам природного газа (203 миллиарда кубических метров). Это составляет 25% от потребления Азии и Европы. Второе место в мире Россия занимает по запасам угля – 162 миллиарда тонн, что составляет 16,6% от мировых запасов. Первое место занимает США – 249 миллиардов тонн. На первом месте по производству никеля стоит Россия с долей 13,4%. Она производит около 20% общемирового потребления никеля.
Сатановский отметил, что Россия является составляющей мировой экономики. Она вписана в глобальную цепочку поставок. Если нарушить эти связи, то это грозит кризисом всей мировой экономике. Есть вероятность того, что рухнет целиком политическая конструкция мира.
Таким образом, Россия способна воздействовать на болевые точки Запада, но при этом использует собственные возможности по минимуму.
Также Сатановский сказал о том, что управленческие кланы, которые живут ради награбленных в стране и вывезенных в западные страны активов, боятся введения санкций, и, чтобы сохранить свои капиталы, они готовы разрушить Россию. Сегодня России необходимо переходить к ответным действиям. Она должна ввести зеркальные санкции, а также ограничения для инициаторов санкций против РФ и остановить поставки топлива и ГСМ на Украину.