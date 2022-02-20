Сатановский: Байден пытается активизировать россиян для государственного переворота

Следует сказать, что все санкции, которые были введены Западом против РФ, не касаются поставок сырья, поскольку это крайне важно для экономики Европы. Так, Россия является лидером по поставкам природного газа (203 миллиарда кубических метров). Это составляет 25% от потребления Азии и Европы. Второе место в мире Россия занимает по запасам угля – 162 миллиарда тонн, что составляет 16,6% от мировых запасов. Первое место занимает США – 249 миллиардов тонн. На первом месте по производству никеля стоит Россия с долей 13,4%. Она производит около 20% общемирового потребления никеля.