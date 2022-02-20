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Российские Олимпийцы завоевали 32 медали в Пекине

20 февраля 07:05
В последний день Олимпиады копилка пополнилась «серебром» хоккеистов. В общекомандном зачете у российских спортсменов девятое место и второе место по общему числу медалей.
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Тюмень

По итогу Игр в Пекине у наших спортсменов шесть золотых медалей, двенадцать медаль «серебра» и 14 «бронзы». Таким образом наша команда установила новый личный рекорд по общему количеству наград на зимней Олимпиаде за все время участия в этих соревнованиях.

На первом месте в командном зачете оказалась Норвегия, команда северной страны смогла удержать свою позицию вторую Олимпиаду подряд, у них 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Напомним, в Олимпиаде участвовали четверо спортсменов, получающих финансирование от Тюменской области: биатлонист Александр Логинов и лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Вместе они заработали шесть медалей, из них две золотых. Правительство региона выплатит им единоразовые премии, сумма которых зависит от достоинства награды.

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