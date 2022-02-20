Коллекторов в Тюмени оштрафовали на 2 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов подсчитала, что в 2021 году граждане активно жаловались на беспредел, который допускают коллекторские службы в процессе взимания долгов.
Установлено, что жалоб было 361, по 47 случаям были назначены штрафные санкции. В среднем сумма штрафа по протоколу более 42 тысяч рублей.
В ФССП напоминают о законных правах граждан, даже если они должны банкам или микрофинансовым структурам. Коллекторы не имеют права угрожать убийством или вредом для здоровья, не могут оскорблять должника и давить на него психологически, обманывать человека о сумме долга, основаниях для взыскания и возможных последствиях неуплаты.
Общение с коллекторами ограничено законом: не более раза в сутки, не больше двух раз за семь дней и не более восьми раз в месяц.
Если нарушают — надо записывать телефонный разговор и с этими доказательствами писать жалобу в ФССП.