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Коллекторов в Тюмени оштрафовали на 2 млн рублей

20 февраля 05:51
Фото: 1Mi
По жалобам тюменцев на действия коллекторов был составлен 361 протокол за 2021 год, по 47 случаям были назначены штрафы, совокупная сумма которых исчисляется двумя миллионами рублей.
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Тюмень

Федеральная служба судебных приставов подсчитала, что в 2021 году граждане активно жаловались на беспредел, который допускают коллекторские службы в процессе взимания долгов.

Установлено, что жалоб было 361, по 47 случаям были назначены штрафные санкции. В среднем сумма штрафа по протоколу более 42 тысяч рублей.

В ФССП напоминают о законных правах граждан, даже если они должны банкам или микрофинансовым структурам. Коллекторы не имеют права угрожать убийством или вредом для здоровья, не могут оскорблять должника и давить на него психологически, обманывать человека о сумме долга, основаниях для взыскания и возможных последствиях неуплаты.

Общение с коллекторами ограничено законом: не более раза в сутки, не больше двух раз за семь дней и не более восьми раз в месяц.

Если нарушают — надо записывать телефонный разговор и с этими доказательствами писать жалобу в ФССП.

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