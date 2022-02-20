Коллекторов в Тюмени оштрафовали на 2 млн рублей

В ФССП напоминают о законных правах граждан, даже если они должны банкам или микрофинансовым структурам. Коллекторы не имеют права угрожать убийством или вредом для здоровья, не могут оскорблять должника и давить на него психологически, обманывать человека о сумме долга, основаниях для взыскания и возможных последствиях неуплаты.