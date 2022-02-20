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500 детей Тюмени получили высокотехнологичную помощь в ОКБ № 1

20 февраля 04:31
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Педиатрическое отделение областной больницы № 1 Тюменской области ведет пациентов буквально с рождения: здесь делают сложные операции, консультируют в поликлинике и сотрудничают с ведущими медцентрами для повышения качества.
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Тюмень

Педиатрическое отделение областной больницы № 1 ведет пациентов буквально с рождения. Сотрудничество с перинатальным центром помогает выявлять патологии еще до рождения, а затем делать операции в первые часы и дни жизни человека, сообщает пресс-служба медучреждения.

Так, сложные операции помогают излечиться детям с патологиями сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, болезней крови, суставов и эндокринной системы. За прошлый год почти 500 детей получили подобные вмешательства, сто пациентов были направлены в федеральные центры.

Всего за год врачи помогли 4,5 тысячи детей в рамках больничной структуры. В поликлиническую службу за консультацией обратились 34 тысячи детей. Одновременно врачи успевают консультировать коллег из районов, за год провели 12 тысяч консультаций.

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