500 детей Тюмени получили высокотехнологичную помощь в ОКБ № 1

Педиатрическое отделение областной больницы № 1 ведет пациентов буквально с рождения. Сотрудничество с перинатальным центром помогает выявлять патологии еще до рождения, а затем делать операции в первые часы и дни жизни человека, сообщает пресс-служба медучреждения.
Так, сложные операции помогают излечиться детям с патологиями сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, болезней крови, суставов и эндокринной системы. За прошлый год почти 500 детей получили подобные вмешательства, сто пациентов были направлены в федеральные центры.
Всего за год врачи помогли 4,5 тысячи детей в рамках больничной структуры. В поликлиническую службу за консультацией обратились 34 тысячи детей. Одновременно врачи успевают консультировать коллег из районов, за год провели 12 тысяч консультаций.